◆フィギュアスケート▽冬季アジア大会第７日（１３日、中国・ハルビン）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位で世界選手権（３月、米ボストン）代表の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、１６８・９５点。合計２７２・７６点で、車俊煥（韓国）に逆転を許して２位だった。同じく世界選手権代表の佐藤駿（エームサービス・明大）は、合計２３２・１０点で５位だった。ＳＰで１０３・８１点の好演技を