【グレンデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグのドジャースは１２日、バッテリー組がキャンプインし、２季ぶりに投打の二刀流に復帰する大谷翔平選手（３０）らが３月１８、１９日に東京ドームでカブスと対戦する開幕２連戦「ＭＬＢ東京シリーズｂｙグッゲンハイム」（読売新聞社など主催）に向けてスタートを切った。デーブ・ロバーツ監督（５２）は、開幕戦で２年目の山本由伸投手（２６）、第２戦では千葉ロッテマリ