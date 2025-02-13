グリコの去年1年間の最終的な利益は前の年に比べて4割余り減少しました。システム障害で「プッチンプリン」など冷蔵商品の出荷が止まったことが響きました。江崎グリコの去年1年間の決算は営業利益が前の年から40.6％減少し、110億円となりました。純利益は81億円で、42.6％のマイナスでした。グリコは去年4月、基幹システムの切り替え後に障害が発生し、「プッチンプリン」や「カフェオーレ」など冷蔵商品の出荷を一時停