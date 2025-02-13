大谷翔平（c）SANKEI ドジャース大谷翔平投手（30）が12日（日本時間13日）、投打二刀流復帰に向け順調なスタートを切った。バッテリー組は、この日がアリゾナ州グレンデールでキャンプイン。 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 投手としてスイーパーを試投するなど強めのキャッチボールを行い、良好な回復ぶりをア