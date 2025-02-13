JUJU¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖThe Water¡×¤òËÜÆü2·î13Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¡ÚTeaser Movie #7¡ÛJUJU 8th Album¡ØThe Water¡Ù¡Ë Æ±³Ú¶Ê¤Ï3·î5Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Water¡Ù¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¶Ê¡£¡Ò¿ÍÀ¸¤Î¥°¥é¥¹¤Ë¿å¤ÏÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë ¤½¤ì¤ò¤·¤¢¤ï¤»¤È¤¿¤À¸Æ¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡Ó¡Ò¿´¤Î¤Þ¤Þ¾Ð¤¤ Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ëµã¤­ Æ®¤Ã¤¿»ä¤¬ »ä¤Ï¸Ø¤é¤·¤¤¡Ó¤È¤¤¤Ã¤¿²Î»ì¤Ë¡¢ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿