【モデルプレス＝2025/02/13】KAT-TUNの上田竜也が2月13日、自身のInstagramを更新。2025年3月末をもってグループを解散することを発表した後、初の更新となった。【写真】上田竜也、KAT-TUN解散発表後初のSNS投稿◆上田竜也、KAT-TUN解散発表後インスタ初更新前日2月12日に、事務所の公式サイトを通じ、解散を発表したKAT-TUN。発表後初の投稿となった上田は「強風の日」「雨ニモマケズ 風ニモマケズ」とつづり、強風に立ち向かい