女優・永野芽郁が１３日に自身のＳＮＳを更新。真っ赤なドレス姿を披露した。この日、「サントリーハイボール缶戦略説明会＆トリス新ＣＭ発表会」に出席した永野。真っ赤なドレス衣装姿でハイボール缶を片手にしゃがみこんだショットをアップした。この投稿にファンからは「ついに…お酒のＣＭ」「そんなかわいい顔されたら何杯でも奢っちゃう」「最高すぎる組み合わせなのでは！？」「可愛（かわい）くてキュンキュンしち