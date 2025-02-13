ホンダの三部敏宏社長の記者会見での主なやり取りは次の通り。共同持ち株会社を設立し、日産とホンダがその完全子会社になる体制では判断のスピードが鈍る可能性が否定できないため、株式交換による経営統合を日産に提案した。日産にとっても厳しい判断になり、合意が撤回される可能性も考えてはいた。しかし、それ以上に恐れるべきは、両社の統合が進まず、将来、より深刻な状況に陥ることだ。経営統合実現に踏み出せなかった