日産の内田誠社長の記者会見での主なやり取りは次の通り。ホンダから、基本合意書で合意した枠組みと異なる、株式交換による日産の完全子会社化に統合形態を変更したいと提案があった。シナジー効果を得るため、統合を迅速に進める必要があるという理由だ。真摯（しんし）な審議を重ねたが、受諾できないと結論した。――基本合意書をどういう思いで撤回したか。完全子会社化では日産の強みを最大化するのが難しいと考えた