ガザ地区の停戦破棄の可能性が指摘されるなか、イスラム組織「ハマス」が延期するとしていた人質の解放を予定通り実施し、停戦を継続すると明らかにしました。ハマスは13日に声明を出し、停戦を仲介する担当者とエジプトの首都カイロで会談したと明らかにしました。会談の結果、「合意の履行を継続することを確認した」とし、予定通り人質3人を解放する考えを示しました。ガザ地区の停戦を巡っては、イスラエルに違反があ