2月12日放送のフジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』に出演した高畑充希が、自身の飲酒や食事にまつわるエピソードを明かした。【関連】岡田将生、高畑充希とパシャリ！楽しげ夫婦SHOTに大反響「お似合いすぎてしんどい」「一生幸せでいて」今回の放送では、番組のMCを務めるナインティナイン（岡村隆史・矢部浩之）が、ゲストのプライベートを引き出しつつ、行きたい場所に連れて行くといった趣旨のドライブトーク企画が行わ