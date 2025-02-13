STARTO ENTERTAINMENT所属の男性アイドルグループKAT-TUNが2025年3月いっぱいで解散すると明らかになった。現メンバー3人のうち亀梨和也は事務所を退所し、上田竜也と中丸雄一は引き続き個人契約の形で所属を続ける。【写真】「富豪じゃないんだわ」亀梨和也が販売した“高額ジュエリー”KAT-TUNはメンバー脱退を繰り返してきたと指摘するのは芸能プロ関係者。「KAT-TUNは2001年に活動開始。当初は6人組でした。しかし、2010年