米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」が１２日（日本時間１３日）に放送され、?ザ・レスラー?柴田勝頼（４５）が所属するユニットが正式に発進した。２０２３年１２月に新日本プロレスを退団し、主戦場だったＡＥＷと正式契約。昨年からはサモア・ジョー、フックとのトリオで活動してきた。この日もジョー、フックと組んで、ジョン・クルーズ＆アーロン・ソロ＆ロサリオ・グリロと激突。ゴングと同時に襲い掛かると、