【モデルプレス＝2025/02/13】THE RAMPAGEの吉野北人が13日、都内で開催された映画『遺書、公開。』大ヒット御礼舞台挨拶に、共演の志田彩良、堀未央奈、英勉監督とともに出席。共演者が吉野の印象を語った。【写真】吉野北人、舞台挨拶でハプニング◆志田彩良＆堀未央奈、吉野北人の印象は？主人公・池永柊夜を演じた吉野は、反響について「自分の周りにいる方だったり、THE RAMPAGE、僕のチームのメンバーも数名観てくださったん