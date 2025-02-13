SteamVR向け完全没入型VRグローブ「UDCAP」の先行予約販売が、2月11日よりMakuakeにて開始となった。本品には12個の高精度センサーが搭載され、親指の回転角や指の上下・左右の動きも精密に検出し、手全体のジェスチャーをリアルに再現。さらに遮蔽や磁気干渉に強いセンサーを搭載し、圧力・引っ張り・曲げ動作まで0.01度の精度で忠実にトラッキングできるのが特徴だ。さらにゲーム内の動作にリアルタイムで反応する触覚フィードバ