春のセンバツ高校野球に出場する愛知の至学館高校の選手たちが、2025年2月13日、大村秀章知事に決意を語りました。至学館高校は8年ぶり2回目のセンバツ出場で、これまで出場した春と夏の甲子園ではいずれも初戦敗退となっていて、まず1勝を目指します。船橋幸多主将：「誇りをもって、至学館の野球を最後まで貫き通して、至学館の校歌を甲子園の舞台でも響かせられるように、精いっぱい頑張ります」春のセンバツ高校野球は3