コメの高騰に続き「物価の優等生」と言われた “卵” の価格も上昇傾向が続いています。 おととし鳥インフルエンザなどの影響で卵不足に陥った “エッグショック” の再来を不安視する声が聞かれました。 長崎市のスーパーマーケットジョイフルサン本原店。 （客） 「毎日(卵を)使っている。実際に上がっていると思うが、(価格上昇に)慣れてしまってこれより上がったら本当に困る」 （