日本テレビは13日、3月31日でSTARTO社退所を発表した亀梨和也（38）の番組出演について、スポニチ本紙の取材に応じた。同局は「今後も引き続き出演していただく予定です」と回答。退所後の4月以降も「Going！Sports＆News」の出演を継続することを明言した。STARTOENTERTAINMENTは12日、メンバ男性3人組アイドルグループ「KAT-TUN」の3月31日の解散とメンバーの亀梨が解散と同時に退所することを発表していた。亀梨は「Goi