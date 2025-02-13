自民党の河野太郎・前デジタル相は１３日、党本部で社会保障に関する勉強会を開いた。複雑な年金制度への理解を深める狙いだが、党内からは次期総裁選をにらんだ動きとの見方も出ている。勉強会は公開で行われ、中堅・若手議員を中心に約１５人が参加した。河野氏は「年金制度は破綻しないが、年金生活が破綻しないようにどうするかを議論しなければいけない」と呼びかけた。政府は、通常国会にパートらの厚生年金加入拡大な