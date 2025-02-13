お笑いコンビ・錦鯉が１２日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。番組ではＭ−１グランプリ主催の同局が、過去Ｍ−１グランプリ２０回の全１８９本ネタを分析した結果を紹介した。長谷川雅紀の、漫才で登場するなり「こんにちはー」でおなじみ、センターマイクに着いてから最初の笑いをとるまでの「最速ツカミ」が話題に。山内健司が「錦鯉さんは速いでしょ」と聞くと、渡辺隆が「僕も早いと思います。雅紀