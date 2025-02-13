経営不振の通信販売大手、千趣会が13日発表した2024年12月期連結決算は、純損益が36億円の赤字（前期は47億円の赤字）となり、3年連続で赤字を計上した。大阪市北区の本社ビルを6月末までに売却する方針と、鈴木聡執行役員（48）が3月26日の定時株主総会を経て社長に昇格する人事も公表した。梶原健司社長（63）は相談役に就く。ビルの売却先や金額は未定。24年12月期連結決算は、売上高が前期比7.4％減の456億円だった。鈴