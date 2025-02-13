【FUBUKI ～zero in on Holoearth～】 2025年春 配信予定 価格：未定 Phoenixxは、アクションゲーム「FUBUKI ～zero in on Holoearth～」を2025年春にSteamにて配信することを発表した。価格は未定。 本作はカバー株式会社が運営するバーチャルタレント事務所・ホロライブプロダクションによるメディアミック