※このお話は作者マルコさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ専業主婦の主人公・さゆは、深刻な悩みを抱えていました。夫の希望で専業主婦になったのに、金遣いが荒いと文句を言われる日々。さらに毎週義実家で食事会が開催され、酒癖が悪くデリカシーのない義父のお酌をしなければなりません。離婚後お金に苦労している義姉からは、新築の援助金があったことで妬まれているようで