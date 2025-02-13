佐々木朗希 写真：USA TODAY Sports/ロイター/アフロ ドジャースのルーキー佐々木朗希投手（23）が12日（日本時間13日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ地でブルペン投球などを行った。 【動画】侍ジャパン 佐々木朗希「アメリカの独特の雰囲気の中で投げることができて楽しかった」 ドジャースのバッテリー組はこの日がキャンプインで、佐々木は早くもバーンズ捕手を相手