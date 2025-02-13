外階段が崩落し、住人の女性が転落死したアパート（奥）＝2021年4月、東京都八王子市東京都八王子市で2021年4月、アパートの外階段が崩れ2階に上っていた住人の女性＝当時（58）＝が転落死した事故で、警視庁捜査1課は、業務上過失致死の疑いで施工した会社「則武地所」（相模原市、破産）の会長だった70代男性を14日に書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材で13日分かった。捜査関係者によると、外階段の木製部分が腐