かわいく甘える方法がわからないなら、手練手管のライバルから学ぶしかない！泣いていた男性は誰？心の中が見える女子高生が見た、いつもと違う夢／天恵さんは甘えたいのに2（1）財閥令嬢の天恵心結（あまえみゆう）は、人の心の中が見える不思議な能力をもつ女子高生。力技で婚約した初恋相手の高校生・忠野正直（ただのまさなお）に認めてもらうべく、かわいく甘えようと奮闘します。正直のことが大好きな従姉妹の姫崎アイナや、