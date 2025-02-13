愛知県春日井市にある「愛知県医療療育総合センター中央病院」で2023年7月、当時10代の女性患者が低酸素状態になったにも関わらず、看護師がアラームが放置し、一時心肺停止となる医療ミスがありました。愛知県春日井市にある愛知県医療療育総合センター中央病院によりますと、2023年7月、重度の知的障害のある当時10代の女性が誤嚥性肺炎で入院、気管を切開しチューブを入れる手術を受けました。そ