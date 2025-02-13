Image: Shutterstock.com 「かいたらダメ」と言われても、かゆいモノはしょうがない…！ そんな寝ている間の無意識な掻き壊しをテックが抑え込むかもしれません。テック、すげー！かゆみというものは、我慢するのが結構難しいですよね。起きているときはかゆみを我慢したり、薬を塗るなどの対処ができますが、寝ているときなど無意識下では無理。掻いちゃダメなのに、知らないうちに掻き壊し