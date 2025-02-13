元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏(45)が、自身のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」を更新。沖縄・北谷の中日キャンプのブルペンで見た新戦力左腕の印象を明かした。ドラフト2位の吉田聖弥投手（22＝西濃運輸）のブルペン投球を視察。五十嵐氏は「フォームとボール見ると完成度が高い」と絶賛した。今後のテーマは「実戦でどれくらい変化球が使えるか」だが、ブルペンで見ている感じではそれほど修正する