国会では新年度予算案をめぐって、いよいよ山場を迎えています。政府与党側は予算案の修正もにらんで、野党との協議を本格化させています。【画像で見る】政府・与党 維新に譲歩案、前原共同代表はこの表情…与党幹部が立憲幹部と会食12日夜、東京都内の中華料理店に顔を揃えた自民・公明の与党、そして野党第1党の立憲民主党の政策責任者たち。立憲民主党重徳和彦 政調会長「（Q.有意義な意見交換はできたか）まあこれから