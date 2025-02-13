寒さが厳しくなるとともに「着膨れ」に悩む人が急増。防寒は必要だけど、スタイルもよく見せたいのがレディの本音。そこで、“細見え”に特化した名品を各ブランドのプレスによる推しコメントとともにご紹介♪今回は【NATURAL BEAUTY BASICの着痩せワンピース】をピックアップ！NATURAL BEAUTY BASICのパネルシアープリントワンピースシアーなデコルテで垢抜ける着膨れ知らずの小花柄ワンピ出典: 美人百花.comココで細見え！『二