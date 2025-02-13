中日ＯＢで引退後は中日、楽天でスカウトなどを務めた早川実氏が１３日に配信された高橋慶彦氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「よしひこチャンネル」に牛島和彦氏とともに出演。中日が熊本工の荒木雅博を１位指名した１９９５年のドラフト会議について回顧した。早川氏は当時九州地区担当で、荒木が高校２年時からマークしていたという。ただ、９５年のドラフト会議で中日が狙ったのはＰＬ学園の福留孝介。７球団が競合した末に抽