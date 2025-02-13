天皇皇后両陛下は長崎県の高齢者とオンラインで交流されました。両陛下は13日午後、長崎県対馬市にあるデイサービスセンターの利用者とオンラインで交流されました。両陛下はここ数年、山間部や離島などに住む高齢者とオンラインで交流を続けていて、利用者が「テーブル卓球」を楽しむ様子や、地元の食材を使った郷土料理の給食をモニター越しに視察されました。両陛下は「楽しく過ごされていますか」「栄養のバランスを考えたお食