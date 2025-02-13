クロスバー直撃の渡邊センス（41）が写真週刊誌「フライデー」発行元の講談社に損害賠償や訂正記事を求めた裁判の第4回弁論準備が13日、オンラインで行われた。数十分間で終え、次回は3月11日に行う。双方の代理人弁護士は終了後の取材には応じなかった。今回は講談社側が前回に続いて主張を補強する証拠提出を行うなどした。記事で出たA子、B子とされる女性2人が、渡邊らと共にホテル会食に出席したダウンタウン松本人志との性的