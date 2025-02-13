Youtubeチャンネル「みぱね[猫活係]」に投稿されたのは、投稿主さんが保護した汚れて虫だらけの子猫をお風呂に入れる時の様子です。投稿は62万回以上再生され「キレイにしてもらえてよかったね」「子猫もスッキリして嬉しかったでしょう」「大人しく洗われていてお利巧で賢い子ですね」といったコメントが寄せられています。 痩せて虫だらけの子猫を保護 投稿主さんと子猫の出会いは、梅雨明けから間もない時期のことだったと