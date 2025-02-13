リバプール対エバートンの激戦は2-2ドロー伝統のダービーは大荒れの結末を迎えた。イングランド1部プレミアリーグは第15節延期分の試合が現地時間2月12日に行われ、首位のリバプールがエバートンと敵地で対戦。後半アディショナルタイム（AT）8分に生まれた劇的な同点弾で2-2決着となったが、試合終了後に計4枚のレッドカードが飛び出す前代未聞の結末となっていた。エバートンのスタジアム移転に伴い、現在のホームスタジアム