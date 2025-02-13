世代を代表するスター選手となるには、ただテクニックがあるだけでは不十分だ。ここぞの場面で試合を決める勝負強さやカリスマ性が必要であり、レアル・マドリードMFジュード・ベリンガムはそれを持つタレントと言える。レアルは11日にチャンピオンズリーグ決勝トーナメント・プレイオフ1stレグでマンチェスター・シティとアウェイで対戦し、3-2の逆転勝利を収めた。このゲームで後半アディショナルタイムに逆転弾を決めたのがベリ