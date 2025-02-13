２月１２日、北海道・釧路総合振興局管内に住む６０代の男性が、警視庁警察官を名乗る男などから現金５０万円をだまし取られる特殊詐欺事件が発生しました。特殊詐欺の被害にあったのは、釧路総合振興局管内に住む６０代の男性です。男性は１２日、警視庁警察官を名乗る男などから「クレジットカードに不正がある」「通帳に不正がないか調べるため残高を口座に入金してほしい」などと電話がありました。このことを信じた男性