【ソウル聯合ニュース】韓国の安徳根（アン・ドクグン）産業通商資源部長官は１３日の国会の対政府質疑で、韓国南東部沖のガス田プロジェクトに関し、今後も探査と試掘を続ける計画を明らかにした。尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は昨年、南東部・浦項沖に１４０億バレルに達する石油とガスが埋蔵されている可能性があると発表したが、政府は今月７日、「シロナガスクジラ」と名付け有望視するガス田の候補地でボーリング調査を