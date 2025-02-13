アメリカのトランプ大統領が住民の移住と再開発の意向を示しているパレスチナ・ガザ地区について、隣国のエジプトが独自の計画を発表した。そんななか、イスラム組織「ハマス」とイスラエルの停戦が破棄される可能性が出てきている。【画像】トランプ大統領のガザ構想土地はアメリカが所有住民はヨルダンなどに移住■病気の子どもを隣国ヨルダン受け入れへトランプ大統領「アメリカが広大な土地を掌握すれば、中東に初めて平