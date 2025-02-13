初めての出産・育児で精一杯で、ときどき凶暴化し、夫に襲いかかってしまう…。そんな自分の中の「ヒグマ」の存在に気づいた作者・ヒグママさん。自身の体験をもとに、悩ましい日々の出来事を漫画に描きます。 【画像】育児のスタートは同じなのに…夫よ、なぜすべて聞いてくる（写真2枚） 夫が自分なりに頑張っているのもわかるんです。でも…何かズレていたり、思い込みで行動しがちだったり。すれ違う気持ちが通い合う