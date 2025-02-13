このお話は、作者・おたんこ助産師(@otanko_mw)さんが、高校時代に突如退学してしまった親友・ひまりの妊娠、出産を知ったときのことを描いています。高校2年生のころ、付き合っていた彼との間に赤ちゃんができたことが分かったひまり。病院で出産後の選択肢について説明を聞き、両親と話し合った結果、産むことを決意しますが…。おたんこ助産師さんのブログで掲載中の作品『親友の妊娠』第25話をごらんください。 ©ot