捨てたはずのゴミ袋を、2週間後に別の場所で発見したMichika(@michika_haha)さん。不気味に思いながらも一度持ち帰り、帰宅後に夫と中を見てみると、そこには自分たちが捨てたゴミ袋であることを決定付ける"あるもの"が…！「犯人の目的は？」気になる第6話をごらんください。 ©Michika ©Michika ©Michika ©Michika 自分たちのゴミ袋だと判明した決め手は、大量に消費