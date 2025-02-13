つきママ(@tsukimama34)さんのフォロワーであるスミレさん。妹・サクラさんにステージ4の子宮頸がんが見つかります。ツラい抗がん剤治療をけん命に受け続けるサクラさん。「絶対に生きる」と強い意思が、闘病生活を支えていました。ところが、サクラさんの気持ちとは裏腹に、がんは進行してしまい…。『子宮頸がんと闘った妹の話』をダイジェスト版でごらんください。 ©tsukimama34 ©tsukima