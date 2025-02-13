日本代表育成プロジェクトの練習で大学生らを指導する日本代表のジョーンズHC（左端）＝千葉県内ラグビー日本代表の育成プロジェクトの練習が13日、千葉県内で報道陣に公開され、大学生らU―23（23歳以下）の32人を指導したエディー・ジョーンズ代表ヘッドコーチ（HC）は「日本で最も重要なプログラムの一つ。私が見た2日間だけでも選手は急成長している」と手応えを語った。若手の底上げを目的として昨年始まったプロジェクト