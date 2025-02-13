年々増えている、後継者不足による倒産。お店の味を守るにはどうするべきか?この問題に直面する飲食店を取材しました。【写真を見る】常連も絶賛横浜市にある三幸苑の「ちゃーめん」惚れた先代の味を守れ！常連も絶賛「ちゃーめん」中華料理といえば、「パラパラのチャーハン」に、「焼きぎょうざ」は絶品です。ここは横浜市にある「三幸苑」。いわゆる、町中華のお店です。お昼時には多くのお客さんで賑わっています。13年前に