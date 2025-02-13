大阪市のバーの金庫から現金が盗まれた事件。その一部始終を、防犯カメラが捉えていました。◇バーのカウンターに座る客の女。立ち上がるとカウンターの中に入り、何かを探しました。周りに従業員の姿はありません。席に戻った女の手には何かの束。そして、はいているスカートの中に束を入れました。店のオーナーによると、1月5日に大阪市のバーで金庫から現金約9万円が入った封筒が盗まれたということです。バーのオーナー