¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ­²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡×¤Ç°äÂÎÌò¤ò?Ç®±é?¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ËµÓ¸÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚ¤Î´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤ë¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Öº£Ìë¤âÀ±¤¬åºÎï¡×¤Î»°Ê¡¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È(32)=¼¯»ùÅç¸©»Ø½É»Ô½Ð¿È=¡£11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè4ÏÃ¤Ë¡¢¸ø±à¤Ë°ä´þ¤µ¤ì¤¿²ñ·×»Î¡¦À¾Â¼·½°ìÏº¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ëÅÙ¤Ë¥Û¥Ã¥«¥¤¥íÃÖ¤­¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥À¥¦¥ó¤ÈÌÓÉÛ