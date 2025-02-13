国内外のスポーツ大会で優秀な成績を収めた選手らをたたえる「県スポーツ賞顕彰式」が群馬県庁で行われました。 県では毎年全国大会や国際大会などで優れた成績や結果をおさめるなど、県のスポーツ振興に貢献した選手を表彰しています。 ４９回目の今年は「スポーツ栄誉賞」に８人、「優秀選手賞」に１３５人合わせて１４３人が選ばれ、１３日の顕彰式には５４人が出席しました。 世界で活躍した選手ら