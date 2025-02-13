着物の仕立ての技術を競う大会で静岡市の和裁士が静岡県内初の大賞に輝き、難波喬司静岡市長に受賞を報告しました。 【写真を見る】静岡市の和裁士が県内初の内閣総理大臣賞受賞 着物の仕立て技術競う大会で 静岡市長に受賞報告 難波市長のもとを訪れたのは、着物の仕立てや修繕などを行う辻村和裁研究所の社長や和裁士ら5人です。所属する3人の和裁士は2024年12月、反物を着物に仕立てるまでの技を競う「第68回全国和裁技術コン